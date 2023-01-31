«Арсенал» забирает чемпиона Европы у «Челси». Этот трансфер — потрясение

Трансфер Жоржиньо по-своему шокирует. Не так часто футболисты с большим именем переходят из одного топ-клуба в другой внутри одной лиги. Ещё и в разгар сезона. Как правило, ведущие команды стараются не усилить конкурентов и берут футболистов либо из других лиг, либо лидеров средних команд (вроде Грилиша или Кукурельи).

Переход Жоржиньо удивляет ещё и потому, как молниеносно всё происходит. Ещё сутки назад не существовало даже намёка на такой трансфер. Ни в одном СМИ не было упоминаний. А тут сделка уже закрыта – это по словам Фабрицио Романо – главного футбольного инсайдера планеты, который оказывается прав примерно в 99% случаев. Собственно, потому он и главный инсайдер. Хотя об интересе «Арсенала» к Жоржиньо сообщил сначала The Athletic (самое авторитетное спортивное СМИ Англии).



Давайте разбираться, кому вообще выгоден этот трансфер? Посмотрим на ситуацию с каждой из сторон.

Что значит уход Жоржиньо для «Челси»?

С приходом новых владельцев «Челси» обильно критикуют за трансферную политику. Тут и переплаты, и количественный перебор, и проблемы с продлением контрактов при транзите власти (это касается в том числе Жоржиньо). Важно не поддаваться этой волне недовольства и смотреть на каждую сделку отдельно.



В последний день трансферного окна заработать на трансфере игрока, который через четыре месяца ушёл бы бесплатно – это успех. Тем более что речь идёт не о символической сумме вроде £ 2–3 млн, а о £ 12 млн. Да, в масштабах трат Боули (~ £ 500 млн за два окна) это мелочь почти на уровне погрешности. А если смотреть на сделку саму по себе, то она выглядит вполне здравой. Тем более если в «Челси» придёт Энцо Фернандес или Мойсес Кайседо.



Да, «Челси» не сможет использовать Жоржиньо в ближайшие четыре месяца, но в последнее время он не был так хорош, как раньше. Ну а результативные ошибки за ним водились примерно всегда. Вот лишь несколько их них – в матче с «МЮ» и как раз с «Арсеналом».

Что значит покупка Жоржиньо для «Арсенала»?

«Арсенал» наконец-то взял кого-то именно в центр поля. Пожалуй, это было слабым местом в команде. Точнее – потенциально самым слабым. Сейчас Парти и Джака великолепны, но заменить их фактически некем. Локонга (вот-вот отдадут в аренду «Пэласу») и Эльнени (травмирован) – это футболисты просто другого уровня. С ними тяжело бороться за победу в АПЛ или претендовать на что-то в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Так что «Арсенал» взял футболиста именно на нужную позицию и за небольшие деньги.



К тому же «Арсенал» подстраховался. Контракт 31-летнего Жоржиньо рассчитан лишь до лета 2024 года, хотя итальянец наверняка был не против получить более долгосрочное соглашение. Исключён вариант, при котором футболист будет выглядеть с возрастом всё хуже и хуже, но при этом оставаться в клубе на протяжении четырёх-пяти лет. Срок контракта как бы намекает, что «Арсенал» продолжит делать ставку на молодых.



Ну и ещё один важный аспект – клуб не прогнулся по деньгам. В то время, когда «Челси» перегревает рынок, «Арсенал» снова показал, что не готов переплачивать. Этой зимой «Арсенал» был ближе к подписанию Мудрика, но не сошёлся с «Шахтёром» по бонусам и условиям выплаты. Теперь отказался от полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. Понятный сигнал от боссов «Арсенала»: клуб лучше откажется от сделки, чем пойдёт на все требования продавца.

Что значит переход для самого Жоржиньо?

С одной стороны, в нынешней системе координат это точно шаг вперёд. Да, «Арсенал» давно не выигрывал трофеи, но полузащитник переходит из десятой команды АПЛ в первую. В плане перспектив сейчас куда приятнее находиться именно в «Арсенале». Достаточно сказать, что Жоржиньо теперь с большой вероятностью станет чемпионом Англии. Этого титула в карьере у него до сих пор нет. Он пришёл в «Челси» в 2018-м, а последний раз Лондон видел чемпионство в 2017-м.



С другой стороны, у «Арсенала» самый консервативный состав в АПЛ. Практически всегда на поле выходят одни и те же футболисты. Во многом за счёт этой стабильности команда и идёт на первом месте. В центре поля постоянно играют Парти и Джака. Первый – это вообще ключевой футболист команды, и вытеснить его из состава кажется нереальным. Что касается Джаки, то именно в этом сезоне он тоже в полном порядке. Вообще переживает лучший момент в своей карьере и даже подключается к атакам без вреда обороне.

«Арсенал» — «Челси» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

И тут появляется Жоржиньо. Человек, который сбавил за последнее время, как и весь «Челси». Ему будет тяжело вытеснить Джаку из состава. Даже учитывая преимущества Жоржиньо – человека, через которого вообще ходит мяч в центре поля. С другой стороны, именно Жоржиньо должен быть первым кандидатом на замену по позиции. Особенно если кто-то получит травму или просто потеряет форму.



Сюда можно было бы добавить, что Жоржиньо получит игровое время в Кубке Англии и Кубке лиги, где Артета использует запасных. Только вот «Арсенал» вылетел на стадии 1/16 финала из обоих кубков. Так что сейчас остаётся лишь два турнира – АПЛ и Лига Европы.