В Москве прошел благотворительный турнир при поддержке FIFA Foundation

При поддержке FIFA Foundation в Москве состоялся традиционный благотворительный футбольный турнир «Мы все можем сами». В нём приняли участие мальчики и девочки от 12 до 16 лет из разных регионов России. Организаторами турнира выступили БФ «Поделись теплом», ПФК ЦСКА и АНО Развитие Спорта «Красно-Синее Сообщество».

В этом году в турнире участвовали:

Команда «Исток» Лухтоновской школы-интерната Владимирской области

Команда детей с ОВЗ из Центра специального образования г. Великие Луки Псковской области,

Команда «Атлетик» из Зубцовского детского дома Тверской области,

Команда «Багряники» из Багряниковской школы-интерната Ярославской области,

Команда «Реал-крут» из Муромского детского дома Владимирской области,

Команда «Клинок» Лухтоновской СКОШИ Владимирской области.

Победителем стала команда воспитанников Лухтоновской школы-интерната (Владимирская обл.). Второе место заняли юные футболисты из Зубцовского детского дома (Тверская обл.), а третье — команда «Клинок» (Владимирская обл.). Всем трем командам-победителям был подарен спортинвентарь для занятий в футбольных секциях.

Благодаря друзьям фонда и партнерам абсолютно каждый ребенок получил личный приз (футбольная форма, рюкзаки и пеналы, спортивные бутылки). Победители в четырех индивидуальных зачётах: лучший вратарь (Иванов Иван, «Клинок»), лучший нападающий (Курочкин Игорь, «Исток»), лучший защитник (Судаков Глеб, «Атлетик») и лучший игрок турнира (Кожинов Андрей, «Исток») уехали домой с велосипедами.

При проведении футбольного турнира ПФК ЦСКА поддержал всю спортивную часть состязаний. Также поддержать ребят и вручить лично подарки пришли директор АНО Развитее Спорта «Красно-Синее Сообщество» Наталья Крупянская.

С января 2017 года Благотворительный Фонд «Поделись теплом» принимает участие в глобальной благотворительной программе ФИФА. Это важная в социальном плане программа, которая использует футбол для помощи людям.