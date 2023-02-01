Бердыев: «Сочи» — отдельная история. Не похожая на прошлый «Рубин»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев высказался о мотивации сочинской команды. Также специалист подчеркнул, что его история в «Сочи» не будет похожа на прошлую историю в «Рубине».

«Сочи» — отдельная история. Не похожая на прошлый «Рубин». Мотивация? Она всегда была. Мы ещё много не успели сделать. Много не успели добиться. Нам интересно работать с ребятами. Видим интерес в их глазах. Надо много работать», — передаёт слова Бердыева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Сочи» с 25 очками занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по прошествии 17 туров. В Кубке России команда заняла последнее место в своей группе и не сумела выйти в плей-офф.



70-летний Бердыев ранее в России тренировал «Кристалл», «Рубин» и «Ростов». Вместе с казанской командой он дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок страны, а также Кубок России.