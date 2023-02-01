Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о нововведениях, которые будут использоваться на Зимнем кубке РПЛ. Среди них — тайм-ауты, запросы команд на просмотр VAR, флеш-интервью арбитров и другие нововведения.
«Во время предсезонного турнира – прикольно. Будущее и развитие – опять же мы идём к офсайдным линиям, VAR, если нам ещё придётся их подталкивать к чему-то… зачем нам это? Давайте будем сами сидеть, смотреть. Бред какой-то. Чистое время в футболе? Думаю, ничего не поменяется. Не вижу разницы», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, общий призовой фонд Кубка РПЛ составит 10 млн рублей. Команда, победившая в турнире, получит 7 млн. Ещё 3 млн получит клуб за победу в челлендже. После первого тура — 4 и 5 февраля — на турнире состоятся челленджи с участием игроков всех команд: пенальти по мишеням, полоса препятствий, дуэли вратарей и другие конкурсы.
- 1 февраля 2023
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