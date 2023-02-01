Абаскаль — о тайм-аутах: чем меньше пауз и задержек, тем для футбола лучше

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об идее введения тайм-аутов в футболе.

«Тайм-аут? Прежде хотел бы высказаться по VAR. У нас было два товарищеских матча. И я был счастлив слышать, как судьи взаимодействуют друг с другом без него.



По поводу тайм-аута, то в других видах спорта это другая специфика. А в футболе она своя. Здесь слишком высока цена гола. Чем меньше пауз и задержек, тем для футбола лучше», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, «Спартак» выступит в Winline Зимнем кубке Российской Премьер-Лиги, который пройдёт с 2 по 11 февраля в Абу-Даби (ОАЭ). Участие в турнире, помимо московского клуба, примут «Ростов», «Сочи» и «Краснодар».