Ивич: Сперцян остаётся в «Краснодаре». Он один из лучших в нашей команде

Тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о полузащитнике «быков» Эдуарде Сперцяне.
«Сперцян определено один из лучших в нашей команде. В последние шесть месяцев он показывал хорошие результаты. Он должен остаться в «Краснодаре». Но если будет интерес из-за рубежа, будем искать решение. Общаться с владельцем клуба.
Я не тот тренер, который будет держать игрока в клубе. Я не буду держать тех, кто этого не хочет. Сейчас он остаётся с нами», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Ранее сообщалось, что в услугах Сперцяна заинтересован эйндховенский ПСВ. Действующее соглашение 22-летнего футболиста с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 16 матчах РПЛ, забил девять голов и отдал пять результативных передач.
- 1 февраля 2023
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