Глебов рассказал об эмоциях от получения награды лучшему игроку РПЛ в ноябре 2022 года
Поделиться
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов, ставший лучшим игроком ноября в Российской Премьер-Лиге, также получивший приз за самый красивый гол, прокомментировал завоевание наград, а также задачи на Winline Зимний кубок РПЛ.
«Думаю, хорошо работал. Благодарен тренеру и команде. Думаю, Рома Ерёменко, когда говорил, что я никогда не забью, подбадривал, мотивировал. Ему только спасибо. Приз поставлю дома. Аккуратненько в комнате.
У нас хороший коллектив, хорошая атмосфера: взрослые помогают молодым. Первая задача – провести турнир без травм и подготовиться к чемпионату. А в РПЛ меня устроит место в тройке», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
«Ростов» занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 35 очков после 17 матчей.
Комментарии
- 1 февраля 2023
-
16:49
-
16:25
-
16:23
-
16:20
-
16:01
-
15:59
-
15:57
-
15:47
-
15:40
-
15:26
-
15:16
-
15:15
-
15:12
-
15:11
-
15:03
-
14:59
-
14:55
-
14:52
-
14:52
-
14:49
-
14:47
-
14:45
-
14:45
-
14:42
-
14:41
-
14:38
-
14:36
-
14:33
-
14:30
-
14:25
-
14:22
-
14:20
-
14:18
-
14:13
-
14:02
Партнерский контент