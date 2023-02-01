Глебов рассказал об эмоциях от получения награды лучшему игроку РПЛ в ноябре 2022 года

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов, ставший лучшим игроком ноября в Российской Премьер-Лиге, также получивший приз за самый красивый гол, прокомментировал завоевание наград, а также задачи на Winline Зимний кубок РПЛ.



«Думаю, хорошо работал. Благодарен тренеру и команде. Думаю, Рома Ерёменко, когда говорил, что я никогда не забью, подбадривал, мотивировал. Ему только спасибо. Приз поставлю дома. Аккуратненько в комнате.



У нас хороший коллектив, хорошая атмосфера: взрослые помогают молодым. Первая задача – провести турнир без травм и подготовиться к чемпионату. А в РПЛ меня устроит место в тройке», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



«Ростов» занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 35 очков после 17 матчей.