Юридический комитет французской лиги отклонил апелляцию «ПСЖ» по аренде Зиеша из «Челси»

Юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) отклонил апелляцию «ПСЖ», касающуюся перехода в клуб на правах аренды полузащитника «Челси» Хакима Зиеша, сообщает L 'Equipe.



Представители «Челси», отвечавшие за сделку, несколько раз отправляли неверную версию документов, касающихся трансфера. Правильный вариант юристы лондонцев прислали уже после дедлайна во Франции (1 февраля, 1:00 мск). По сообщениям источника, «Челси» и «ПСЖ» предоставляли дополнительный час для регистрации игрока в программе, управляющей международными переводами (FIFA Transfer Matching System).



Руководство парижан подало апелляцию во французскую лигу, не увенчавшуюся успехом. Сделка по Зиешу сорвана, марокканец остаётся в «Челси».