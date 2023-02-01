«Челси» сильно подставил «ПСЖ» и свою звезду. Топ сорвавшихся трансферов зимы

Трансферное окно в топ-чемпионатах Европы закрылось. В последний день регистрационного периода клубы в спешке оформляли финальные сделки, завершив несколько интересных переходов. Однако не всем запланированным трансферам было суждено случиться. Вот кто не сумел сменить команду, несмотря на активные переговоры.

Малком («Зенит»)

Куда мог перейти: «ПСЖ»

Бразильский лидер «Зенита» сильно понадобился парижанам после ухода вингера Пабло Сарабии в «Вулверхэмптон». Руководство «ПСЖ» рассматривало Малкома как замену испанцу, предложив петербуржцам аренду с необязательным правом выкупа.

Малком Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Такой вариант не устроил «Зенит»: российский клуб рассматривал либо полноценный трансфер, либо аренду с гарантированным выкупом. В итоге руководители команд не пришли к соглашению, и Малком остался помогать сине-бело-голубым завоёвывать пятое золото РПЛ подряд.

Хаким Зиеш («Челси»)

Куда мог перейти: «ПСЖ»

Новости по переходу Зиеша возникли внезапно: французский клуб активизировался в последние дни трансферного окна, выйдя на «Челси» с предложением об аренде марокканца. Ожидалось, что сделку оформят в последний день, и футболист даже прибыл со своими представителями в Париж, но в итоге трансфер сорвался. Клубы за час до закрытия ТО договорились об условиях (аренда до конца сезона, без опции выкупа), однако «Челси», согласно информации СМИ, трижды отправил неправильные документы, из-за чего в итоге просрочил дедлайн. Французский клуб намерен подать апелляцию, чтобы ему разрешили зарегистрировать игрока после закрытия трансферного окна: «ПСЖ» уверен, что «Челси» намерено ошибся в документах несколько раз, чтобы сорвать переход. В Париже считают, что суд вынесет решение в их пользу, но для этого им придётся предоставить веские доказательства нарушений со стороны английского клуба. Так или иначе, на данный момент сделка всё же провалена – даже интересно, что будет дальше.

Николо Дзаньоло («Рома»)

Куда мог перейти: «Милан», «Борнмут», «Тоттенхэм»

Один из главных итальянских талантов поколения серьёзно пострадал от двух повреждений крестообразных связок подряд. Дзаньоло называли в Риме «наследником Тотти», но он пока никак не может реализовать потенциал, который в нём увидели в «Роме» в 2018 году, выкупая полузащитника из «Интера». 23-летнего футболиста, не устраивающего тренера Жозе Моуринью, руководство римлян выставило на трансфер. «Милан», «Тоттенхэм» и «Борнмут» заинтересовались возможностью приобретения Дзаньоло.

Николо Дзаньоло («Рома») (справа) Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Однако игрок не захотел покидать «Рому», чем крепко разозлил владельца клуба Дэна Фридкина и болельщиков. Босс римлян угрожал Дзаньоло исключением из команды, если тот решит остаться, а фанаты преследовали его машину и угрожали смертью из-за того, что игрок пропустил матч с «Наполи» (1:2), работая над трансфером в другой клуб. Учитывая отношение «Ромы» к своему футболисту, трансфер не заставит себя долго ждать, и летом Дзаньоло покинет Рим.

Милан Шкриньяр («Интер»)

Куда мог перейти: полноценный трансфер в «ПСЖ» зимой

27-летний словак подтвердил, что летом 2023 года присоединится к «ПСЖ». «Да, это правда — я подписал контракт с «Пари Сен-Жермен». Я жду, когда клубы придут к соглашению», — сообщил Шкриньяр. Защитник мог покинуть «Интер» уже зимой, но клубы не договорились о сумме компенсации за игрока. Кроме того, итальянцы не сумели найти адекватную замену Шкриньяру, поэтому словак останется в Милане на полгода.

Милан Шкриньяр («Интер») Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Мойсес Кайседо («Брайтон»)

Куда мог перейти: «Арсенал»

С 21-летним эквадорцем произошла забавная ситуация: он уже попрощался с «Брайтоном» в соцсетях, рассчитывая на скорое завершение сделки с «Арсеналом». Но главный тренер «чаек» Роберто Де Дзерби и руководство клуба не захотели продавать игрока зимой. «Мы уже отпустили Троссарда в «Арсенал». Потеря ещё и Кайседо может стать проблемой для нас, если мы хотим бороться за выход в еврокубки и лучшую позицию в таблице», — заявил итальянский специалист.

Мойсес Кайседо («Брайтон») Фото: Mike Hewitt/Getty Images

«Брайтон» готов был продать Кайседо только за € 90 млн, максимальное же предложение «Арсенала» составило € 80 млн. «Канониры» приняли решение не идти на поводу у продавца, а переключить внимание на полузащитника «Челси» Жоржиньо, в итоге перешедшего в клуб в последний день трансферного окна.

Софьян Амрабат («Фиорентина»)

Куда мог перейти: «Барселона», «Атлетико», «Ливерпуль»

Герой чемпионата мира 2022 года в составе сборной Марокко был интересен сразу нескольким топ-клубам Европы. Первым в борьбу за Амрабата включился «Ливерпуль», но агент футболиста посчитал, что его клиент – не приоритетная цель «красных», куда более заинтересованных в Джуде Беллингеме и Энцо Фернандесе.

Софьян Амрабат Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Затем возник вариант с «Атлетико», но у мадридцев не оказалось денег на осуществление сделки. В последний день трансферного окна активизировалась «Барселона», пожелавшая взять Амрабата в аренду с правом выкупа. Марокканец даже пропустил тренировку «Фиорентины», рассчитывая на осуществление перехода. Руководство «фиалок» в итоге отвергло предложение «Барсы», а недовольный марокканец остался в Италии.

Иско (свободный агент)

Куда мог перейти: «Унион»

30-летний испанец, долгое время выступавший за «Реал», а затем перебравшийся в «Севилью», расторг контракт с андалусийцами в декабре 2022 года. Иско интересовались «Вулверхэмптон», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «РБ Лейпциг». Но единственное серьёзное предложение поступило от берлинского «Униона», борющегося за золото Бундеслиги с «Баварией». Испанец должен был подписать контракт с клубом до 2024 года с возможностью продления на один сезон. Помешал проваленный медицинский осмотр, о котором сообщил в своих соцсетях «Унион». Теперь вся дальнейшая карьера Иско под угрозой.

Иско Фото: Fran Santiago/Getty Images

Янник Феррейра Карраско («Атлетико»)

Куда мог перейти: «Барселона»

29-летний бельгиец стал важным футболистом мадридского клуба в текущем сезоне. Диего Симеоне нашёл Карраско роль на левом фланге: Янник занимает всю бровку при схеме 3-5-2. Если же «Атлетико» играет в четыре защитника, то бельгиец может выйти на более привычной позиции вингера. Универсализм и технические навыки Карраско привлекли главного тренера «Барселоны» Хави.

Янник Феррейра Карраско Фото: Denis Doyle/Getty Images

Каталонцы хотели включить его в сделку по обмену Мемфиса Депая в «Атлетико». Бельгийский футболист также согласился на переход в «Барсу». Но мадридцы в ультимативной форме отказались от такого варианта, и сделка по Депаю могла быть сорвана. Нидерландец в итоге перешёл в «Атлетико» за € 3+1 млн. Но в этом есть позитивная новость и для Карраско: в соглашение по трансферу Депая был включён пункт о праве льготного выкупа бельгийца «Барсой».

Рафинья («Барселона»)

Куда мог перейти: «Арсенал»

«Арсенал» зимой отчаянно искал усиление на позиции вингера. Своей главной целью лондонцы обозначили украинского футболиста «Шахтёра» Михаила Мудрика, но тот в итоге выбрал «Челси». Сумма его трансфера с учётом бонусов может достичь € 100 млн. «Арсенал» не захотел участвовать в денежной гонке с «Челси» и переключился на другие цели. Одной из них стал бразильский футболист «Барселоны» Рафинья. Игрок очень нравится тренеру «канониров» Микелю Артете, который и попросил руководство подписать бразильца. Рафинья был польщён интересом со стороны «Арсенала», но решил остаться в Испании.

Адаптация вингера в «Барсе» проходит с трудом: за 27 матчей сезона он забил всего четыре гола и отдал семь результативных передач. Не лучшая статистика для футболиста, за которого заплатили € 58 млн. «Арсенал» в итоге выкупил у «Брайтона» засидевшегося там бельгийца Леандро Троссарда.

Рафинья Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Бонус: Хулиан Араухо («ЛА Гэлакси»)

Куда мог перейти: «Барселона»

«Барселона» и « Лос-Анджелес Гэлакси» договорились о сделке по Араухо, но трансфер подвис: источники ESPN сообщают, что документы не были получены в срок.

Хулиан Араухо Фото: Angel Marchini/Getty Images

В Испании пишут, что стороны опоздали с регистрацией футболиста всего на одну минуту! Теперь «Барселоне» придётся договариваться с испанской футбольной федерацией и ФИФА, чтобы трансфер всё же был одобрен.