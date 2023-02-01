The Athletic: женский «Арсенал» предложил рекордную сумму за переход Алессии Руссо из «МЮ»

Женский лондонский «Арсенал» сделал предложение о покупке нападающей «Манчестер Юнайтед» Алессии Руссо, но получил отказ. Об этом сообщает The Athletic. По сведениям источника, этот переход стал бы рекордным по сумме для женского футбола.

Текущий рекорд принадлежит Кире Уолш — бывшей полузащитнице «Манчестер Сити», за которую «Барселона» заплатила € 453 тыс.

Контракт Руссо с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце нынешнего сезона, тренер манкунианцев Марк Скиннер признался, что переговоры с футболисткой идут в сложном ключе. Руссо — действующая победительница чемпионата Европы в составе сборной Англии. На турнире она забила четыре гола и заняла второе место в списке лучших бомбардиров.

Реакция английских фанатов на чудо-гол Алессии Руссо. Видеоролик: