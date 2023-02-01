Амрабат извинился за своё поведение в момент интереса «Барселоны». Его вернули в состав

Полузащитник «Фиорентины Софьян Амрабат принёс извинения главному тренеру Винченцо Итальяно и одноклубникам за своё поведение во время интереса со стороны «Барселоны». Об этом сообщает Firenze Viola.

По сведениям источника, Амрабат, узнавший про интерес к себе со стороны «Барселоны», вчера, 31 января, отказался выходить на утреннюю тренировку, а в одной из соцсетей написал: «Дерзайте сейчас, будущее никому не обещано».

Отметим, что предложение «Барселоны» об аренде Амрабата за € 4 млн с возможной опцией выкупа за € 36 млн в «Фиорентине» посчитали оскорбительным. В итоге полузащитник, исключённый из состава итальянской команды, был возвращён в него после извинений. Итальяно включил его в заявку на матч Кубка Италии с «Торино».

«Барселона» минимально обыграла «Жирону» в матче Ла Лиги. Видеоролик:

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