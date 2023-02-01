Пимента: после смерти Райолы в тот же день агенты предложили свои услуги его игрокам

Футбольный агент Рафаэла Пимента поделилась воспоминаниями о своём бывшем коллеге Мино Райоле, который скончался в апреле 2022 года, а также рассказала историю, которая произошла после его смерти.

«Был ли Мино Райола открытым? Абсолютно. Тысяча процентов. Мино имел огромные заслуги. Он не знал, что такое расизм или предубеждение. Для него все люди были равны, независимо от пола, зарплаты, цвета кожи, религии… Мино пришлось столкнуться со многими предрассудками.

Он сказал мне важные слова: «Ты должна быть свободной делать то, что хочешь. Это партнёрство не должно быть для тебя обязательством. Тебе не нужно нести этот груз, если ты не хочешь. Вы должны делать то, что делает вас счастливыми».

Мы с Мино пытались понять, как окружающие относятся к нашему делу. Мы знали, чего ожидать друг от друга. Но для меня были сюрпризы, да. Некоторые агенты, если их можно так назвать, позвонили нескольким его игрокам и предложили свои услуги в тот же день, когда Мино скончался. В тот же день! Я такого не ожидала. Я также знаю, что ответили те игроки. И для Мино было бы гордостью то, что произошло. С другой стороны, большие агенты, которых немного, вели себя хорошо и поддержали нас», — приводит слова Пименты AS.

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