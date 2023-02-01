Николо Дзаньоло отреагировал на слухи о подаче заявления в суд на «Рому»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло, который в зимнее трансферное окно мог покинуть команду, отреагировал на последние слухи вокруг своей персоны. Сообщалось, что итальянский футболист может подать в суд на свой действующий клуб из-за травли и психологического давления.
«Многое было сказано и написано обо мне в последние недели, и многое не соответствует действительности. Будущее в наших руках: я держу своё и отдаю себя в полное распоряжение моей семьи — футбольного клуба «Рома», — написал Дзаньоло в соцсетях.
Ранее сообщалось, что президент итальянской команды отстранил футболиста от состава до конца сезона. Дзаньоло разрешили лишь посещать индивидуальные тренировки. Босс римлян остался недоволен, что Дзаньоло не ушёл в другой клуб.
Ким Кардашьян гуляет по Лос-Анджелесу в футболке «Ромы». Видеоролик:
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