Анхель Ди Мария заявил о желании вернуться в чемпионат Аргентины
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Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария подтвердил, что хочет завершить карьеру в родном «Росарио Сентраль».
«Я хотел бы вернуться в «Росарио Сентраль», это желание приходит каждый год. Этот момент наступит», — приводит слова Ди Марии TyC Sports.
Ранее сообщалось, что летом 2022 года Ди Мария предлагал свои услуги «Барселоне», но в испанском клубе отказались от его подписания из-за возраста. Позже 34-летний Ди Мария подписал годичный контракт с «Ювентусом», в составе которого в 15 матчах забил три гола и отдал пять результативных передач. На чемпионате мира в Катаре Ди Мария выступал в составе сборной Аргентины и в финале турнира забил гол в ворота сборной Франции (3:3, 4:2 пен.).
Ди Мария и Паредес взвесили золотые медали ЧМ. Видеоролик:
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