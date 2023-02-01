Зиеш, Пулишич, Кулибали, Обамеянг и Ковачич могут покинуть «Челси» летом из-за ФФП

Лондонский «Челси» рассмотрит возможность расставания с несколькими футболистами в летнее трансферное окно. Об этом сообщает издание The Guardian.

По информации источника, из-за больших затрат на трансферы в зимнее трансферное окно «Челси» может потребоваться серьёзная чистка состава летом для соответствия правилам финансового фэйр-плей. Полузащитник Хаким Зиеш, чей трансфер в «ПСЖ» был сорван в последние часы закрытия трансферного окна, рассматривается как один из фаворитов на продажу летом. Также «аристократы» готовы рассмотреть предложения по продаже защитника Калиду Кулибали, полузащитника Матео Ковачича и форвардов Кристиана Пулишича и Пьер-Эмерика Обамеянга.

Кроме того, синих могут покинуть крайний защитник Бен Чилуэлл и полузащитник Конор Галлахер. Неизвестно будущее форвардов Ромелу Лукаку и Каллума Хадсона-Одои, находящихся в аренде в «Интере» и «Байере» соответственно.

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