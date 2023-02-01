Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канселу сделал голевую передачу на 18-й минуте первого матча за «Баварию»

Канселу сделал голевую передачу на 18-й минуте первого матча за «Баварию»
Комментарии

Португальский защитник «Баварии» Жоау Канселу отметился голевым действием в первом же матче за мюнхенский клуб. Португалец сделал голевую передачу в матче 1/8 финала Кубка Германии с «Майнцем» (1:0, идёт первый тайм).

Канселу на 18-й минуте сделал навесную передачу в штрафную площадь соперника с правого фланга, где её замкнул нападающий Эрик Шупо-Мотинг, открыв счёт в матче.

Напомним, Канселу стал игроком «Баварии» в последний день зимнего трансферного окна. Мюнхенский клуб взял португальского защитника в аренду у «Манчестер Сити» с правом необязательного выкупа за € 70 млн. По информации нескольких журналистов, причиной ухода Канселу из английского клуба стал конфликт с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой, вызванный малым количеством игрового времени португальца.

Самый неожиданный топ-трансфер зимы. Конфликт Гвардиолы со звездой закончился радикально Самый неожиданный топ-трансфер зимы. Конфликт Гвардиолы со звездой закончился радикально
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023