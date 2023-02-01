Канселу сделал голевую передачу на 18-й минуте первого матча за «Баварию»

Португальский защитник «Баварии» Жоау Канселу отметился голевым действием в первом же матче за мюнхенский клуб. Португалец сделал голевую передачу в матче 1/8 финала Кубка Германии с «Майнцем» (1:0, идёт первый тайм).
Канселу на 18-й минуте сделал навесную передачу в штрафную площадь соперника с правого фланга, где её замкнул нападающий Эрик Шупо-Мотинг, открыв счёт в матче.
Напомним, Канселу стал игроком «Баварии» в последний день зимнего трансферного окна. Мюнхенский клуб взял португальского защитника в аренду у «Манчестер Сити» с правом необязательного выкупа за € 70 млн. По информации нескольких журналистов, причиной ухода Канселу из английского клуба стал конфликт с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой, вызванный малым количеством игрового времени португальца.
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