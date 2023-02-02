«Ростов» — «Спартак»: во сколько матч Зимнего кубка РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 2 февраля, состоится матч первого тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором «Спартак» сыграет с «Ростовом». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире встречу можно будет увидеть на «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Его ассистентами назначены Кирилл Большаков и Валерий Данченко. Резервным арбитром станет Сергей Иванов.
«Спартак» и «Ростов» являются соседями по турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский клуб занимают вторую строчку (36 очков), отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков. Ростовчане замыкают тройку лидеров, в активе команды Валерия Карпина 35 очков.
Новость по темеЗимний кубок РПЛ — 2023: участники, регламент, расписание матчей
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