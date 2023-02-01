Зимний кубок РПЛ — 2023: участники, регламент, расписание матчей

Завтра, 2 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) стартует товарищеский турнир Winline Зимний кубок РПЛ. В соревновании примут участие четыре команды — «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Завершится турнир 11 февраля.
Расписание игр
1-й тур:
- «Ростов» — «Спартак», 2 февраля, начало — в 19:30 мск;
- «Краснодар» — «Сочи», 3 февраля, начало — в 19:30 мск.
2-й тур:
- «Сочи» — «Ростов», 6 февраля, начало — в 17:00 мск;
- «Краснодар» — «Спартак», 6 февраля, начало — в 20:00 мск.
3-й тур:
- «Спартак» — «Сочи», 10 февраля, начало — в 19:00 мск;
- «Ростов» — «Краснодар», 11 февраля, начало — в 20:00 мск.
Команды проведут друг с другом по одному матчу, в каждом из которых будет сыграно два тайма по 45 минут. В случае победы команда получает три очка. В случае ничьей клубы пробьют серию послематчевых пенальти, за победу в которой дадут два очка, а за поражение – одно. В случае, если команды будут иметь в итоговой таблице равное количество очков, будут учитываться разница мячей и количество голов, забитых в основное время встреч. Если эти показатели также окажутся равными, то будут рассматриваться результаты личных встреч между командами.
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