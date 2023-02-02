«МЮ» одержал победу в 12 домашних матчах подряд — впервые со времён Фергюсона

Сегодня, 2 февраля, на арене «Олд Траффорд» закончилась ответная встреча 1/2 финала Кубка английской лиги. Играли «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Финальный свисток Питера Бэнкса зафиксировал победу манкунианцев со счётом 2:0.

Отметим «красные дьяволы» побеждает уже в двенадцати домашних играх кряду, с учётом всех соренований, в которых выступает команда Эрика тен Хага. Такого с манкунианским клубом не случалось со времён Алекса Фергюсона, который возглавлял клуб с1986 по 2013 год.

В решающем матче турнира, который состоится 26 февраля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, «Манчестер Юнайтед» сразится с «Ньюкаслом». «Сороки» в 1/2 финала оказались сильнее «Саутгемптона». Лучшим голеадором турнира является Маркус Рэшфорд (5).

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