Модрич отклонил предложение из Саудовской Аравии и МЛС. Игрок хочет остаться в «Реале»
Поделиться
Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич отказался от предложений неназванных клубов из Саудовской Аравии и американской лиги МЛС, сообщает Madrid Xtra.
По сведениям источника, хорватский футболист отклоняет уже второе предложение от аравийского клуба. Первый раз Модрич отказал «Аль-Насру», за который выступает Криштиану Роналду.
Модрич принял решение, что хочет ещё на год остаться в мадридском клубе и не намерен рассматривать предложения других команд.
В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, забил три гола и отдал две результативные передачи. Полузащитник перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2012 году и является обладателем награды «Золотой мяч».
Голы Пеле за «Нью-Йорк Космос»
Комментарии
- 2 февраля 2023
-
08:00
-
07:59
-
07:52
-
07:42
-
07:35
-
07:27
-
07:25
-
07:00
-
06:55
-
06:47
-
06:42
-
06:36
-
05:41
-
05:39
-
05:29
-
05:22
-
05:12
-
04:57
-
04:52
-
04:50
-
04:48
-
04:21
-
04:02
-
03:46
-
03:44
-
03:42
-
03:41
-
03:20
-
03:02
-
03:01
-
02:46
-
02:44
-
02:24
-
02:08
-
01:44
Партнерский контент