Модрич отклонил предложение из Саудовской Аравии и МЛС. Игрок хочет остаться в «Реале»

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич отказался от предложений неназванных клубов из Саудовской Аравии и американской лиги МЛС, сообщает Madrid Xtra.

По сведениям источника, хорватский футболист отклоняет уже второе предложение от аравийского клуба. Первый раз Модрич отказал «Аль-Насру», за который выступает Криштиану Роналду.

Модрич принял решение, что хочет ещё на год остаться в мадридском клубе и не намерен рассматривать предложения других команд.

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, забил три гола и отдал две результативные передачи. Полузащитник перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2012 году и является обладателем награды «Золотой мяч».

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