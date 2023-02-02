Свенссон рассказал, почему «Майнц» уступил «Баварии» в 1/8 финала Кубка Германии

Главный тренер «Майнца» Бо Свенссон высказался о поражении от «Баварии» (0:4) в 1/8 финала Кубка Германии.

«Бавария» с самого старта была вовлечена во встречу, мы же были полной противоположностью. Не могу объяснить причины этому, однако мы не собирались играть так. Это то, над чем нужно проводить работу

На самом деле мы хотели играть так, как играли во второй половине матча. Мы не были готовы морально, и это добавляет трудностей в противостоянии с таким сильным клубом. Я осталсядоволен вторым таймом», — цитирует специалиста пресс-служба мюнхенцев.

Соперник «Баварии» по четвертьфиналу турнира определится сразу после жеребьевки. Ранее в эту стадию уже пробились «РБ Лейпциг», «Унион» и «Штутгарт».

Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе. Видеоролик: