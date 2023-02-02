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«Челси» хотел приобрести Бареллу. «Интер» отказался продавать игрока

«Челси» хотел приобрести Бареллу. «Интер» отказался продавать игрока
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«Челси» проявлял интерес к полузащитнику «Интера» Николо Барелле, сообщает журналист Николо Скира на своей страничке в «твиттере».

По сведениям источника, миланский клуб отказал «синим» в трансфере, потому что считает Бареллу непродающимся игроком.

Барелла стал игроком «Интера» в 2020 году, перейдя из «Кальяри». В нынешнем сезоне полузащитник провёл за миланцев 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

Напомним, «Челси» потратил почти € 330 млн в зимнее трансферное окно. Клуб приобрёл Энцо Фернандеса («Бенфика», € 121 млн), Михаила Мудрика («Шахтёр», € 70 млн), Бенуа Бадьяшиля («Монако», € 38 млн), Нони Мадуэке (ПСВ, € 35 млн), Мало Гюсто («Лион», € 30 млн), Андрея Сантоса («Васко да Гама», € 12,5 млн), Датро Фофана («Мольде», € 12 млн) и Жоау Феликса («Атлетико», аренда за € 11 млн).

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча

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