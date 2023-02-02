Израильский журналист: Союз развалился, денег не стало — люди уезжали куда могли

Израильский спортивный журналист Михаил Йокин рассказал о массовой миграции футболистов из СССР и СНГ в Израиль в 1990-е.



«Я бы не назвал это чисто израильским феноменом. Люди просто уезжали куда могли. Союз развалился, денег не стало, и агенты начали рассовывать бывших советских звёзд по разным странам. Не только в Израиль, но и в другие маленькие лиги. В Финляндию, Швецию ведь тоже уехала масса игроков. В такие небольшие страны было относительно несложно устроиться, и тут очень неплохо платили по меркам СССР. В свою очередь клубы получали качественных игроков за небольшие деньги, и им это, естественно, нравилось. Поначалу-то местные даже не представляли, какого масштаба люди к ним приехали. Кузнецов в 1988 году был одним из лучших защитников мира! Бессонов — большая звезда. Яремчук здесь играл в маленькой команде типа итальянской «Специи» или французского «Труа». А вспомни, куда тогда уехали звёзды «Спартака» Черенков и Родионов. В «Ред Стар»! Разве это их уровень?



Наверное, определённую роль в этой истории сыграла и эмиграция из Союза. Обилие русскоязычного народа помогало приехавшим ребятам быстрее акклиматизироваться. Они и между собой активно общались — русские, украинцы, грузины, белорусы. В национальном чемпионате сложилась целая «советская» колония. Но при этом далеко не все оставили свой след в лиге. Кто-то помнит, что дважды чемпион Союза Брошин играл в Израиле? Или Сергей Дмитриев? Но и обратных примеров полно. Самый большой след в израильском футболе оставил и продолжает оставлять Уваров, который просто остался здесь жить и десятки лет работает в сборной и «Маккаби» Тель-Авив. Он уже давно израильтянин. Очень важными фигурами для своих клубов были Чанов, Баль, Полукаров. Гречнев в Израиле был гораздо большей звездой, чем в «Торпедо», в «Бейтаре» его помнят до сих пор. Он играл у нас не очень долго, но тот период был шикарнейший. И Кудрицкий, конечно. Николай и при жизни был в Израиле суперзвездой, на определённом этапе ярчайшим игроком всего чемпионата. Гибель в 31 год, на пике карьеры сделала его легендой. После товарищеского матча сборных Израиля и Украины в Хайфе он под утро возвращался домой на машине и разбился в аварии. Стадион в Бней Иегуде до сих пор украшает огромное граффити Кудрицкого», — сказал Йокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.