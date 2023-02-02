Колотовкин: столько народа на похоронах футболиста, как у Кудрицкого, никогда не видел
Поделиться
Чемпион СССР 1991 года Сергей Колотовкин рассказал о гибели бывшего игрока «Днепра» Николая Кудрицкого в Израиле в 1994 году.
«Мы с Колькой постоянно в Союзе сталкивались на поле: он правый нападающий, я — левый защитник. А тесно общаться начали только в Израиле. Когда первый раз увиделись, долго смеялись, как жизнь перекрутилась. Жалко очень человека. То ли заснул за рулём, то ли поддатый был — влетел на машине в столб и погиб на месте. Как его любили в городе и команде! Я столько народа на похоронах футболиста никогда в жизни не видел», — сказал Колотовкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Кудрицкий выступал в Израиле за клуб «Бней Иегуда». Ранее он играл в СССР за «Колос» (Никополь), «Кривбасс» и «Днепр».
Комментарии
- 2 февраля 2023
-
14:00
-
13:56
-
13:45
-
13:42
-
13:35
-
13:30
-
13:23
-
13:15
-
13:08
-
13:05
-
13:00
-
12:50
-
12:50
-
12:49
-
12:45
-
12:31
-
12:30
-
12:20
-
12:19
-
12:15
-
12:12
-
12:00
-
11:58
-
11:56
-
11:50
-
11:48
-
11:45
-
11:36
-
11:36
-
11:30
-
11:27
-
11:20
-
11:17
-
11:10
-
11:01
Партнерский контент