Колотовкин: столько народа на похоронах футболиста, как у Кудрицкого, никогда не видел

Чемпион СССР 1991 года Сергей Колотовкин рассказал о гибели бывшего игрока «Днепра» Николая Кудрицкого в Израиле в 1994 году.



«Мы с Колькой постоянно в Союзе сталкивались на поле: он правый нападающий, я — левый защитник. А тесно общаться начали только в Израиле. Когда первый раз увиделись, долго смеялись, как жизнь перекрутилась. Жалко очень человека. То ли заснул за рулём, то ли поддатый был — влетел на машине в столб и погиб на месте. Как его любили в городе и команде! Я столько народа на похоронах футболиста никогда в жизни не видел», — сказал Колотовкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.



Кудрицкий выступал в Израиле за клуб «Бней Иегуда». Ранее он играл в СССР за «Колос» (Никополь), «Кривбасс» и «Днепр».