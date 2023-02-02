Экс-игрок «Зенита» Мейра объяснил, почему Тавареш приехал в «Спартак», а не в ведущую лигу

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита», футбольный агент Фернанду Мейра высказался о переходе Томаша Тавареша из «Бенфики» в «Спартак».



«Это легко объяснить. Всё дело в тренере «Спартака». Он же работал с Таварешем в «Базеле», знает его, а команде как раз нужен был правый защитник. Хороший трансфер, недорогой – € 3 млн», — сказал Мейра в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Контракт «Спартака» с Таварешем рассчитан до 2026 года с возможностью продления ещё на год. 21-летний футболист может играть как на левом, так и на правом фланге обороны. Тавареш является воспитанником «Бенфики». В прошлом сезоне он играл в аренде за «Базель» под руководством нынешнего тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

Полностью интервью с Фернанду Мейрой читайте на «Чемпионате»: