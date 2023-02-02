«В «Зените» меня спросили: «BMW X6 подойдёт?» Новые подробности жизни клуба при Спаллетти

Если вы помните «Зенит» времён Спаллетти, то наверняка в памяти остался и Фернанду Мейра. Высокий португальский защитник закончил в 2012 году, но до сих пор тесно связан с футболом. Работает и футбольным агентом, и экспертом на португальском ТВ. А ещё он периодически приезжает в Россию на товарищеский турнир – Кубок Легенд. Накануне нового визита в Москву Мейра дал интервью «Чемпионату».

– Это уже какой для вас Кубок Легенд?

– Оо! Я уже на нескольких побывал. Даже с ходу не скажу, какой это по счёту. Для меня честь участвовать в турнире. Всегда с удовольствием приезжаю и вижу друзей, с которыми мы играли вместе и можем вспомнить какие-то истории из прошлого. Здорово, что после карьеры можно вот так встретиться, пообщаться, поиграть и познакомиться с теми, кто раньше был твоим соперником. А ещё это возможность оставаться примером для детей во время соревнований.

– Хотя иной раз зарубы получаются весьма эмоциональными. Все говорят, что результат не так важен, но только пока не началась игра.

– Нет-нет. Счёт действительно не так важен. Конечно, хочется побеждать, но тут результат не давит. Здесь как раз задача – показать спектакль для болельщиков.

– Сейчас у России нет международных игр. Некоторые команды отказываются даже от товарищеских матчей. У вас были сомнения, ехать ли на Кубок Легенд?

– Никаких сомнений. Это турнир, который всегда объединяет экс-футболистов из разных стран. Здесь не замешаны политические интересы. Я еду встретиться с друзьями, которых уже воспринимаю как мою семью. Я много лет приезжаю в Россию, выступал здесь. Я готов помочь друзьям, спорту, детям. Да, сейчас идёт СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), но я не смешиваю эти вещи. Я еду именно к друзьям на спортивный турнир, с которым уже давно связан.





Билеты уже доступны в продаже Юбилейный, 15-й Кубок Легенд имени Константина Ерёменко состоится 10–12 февраля 2023 года в ДС «Мегаспорт» (Москва, Ходынский бульвар, 3) с участием шести команд: Легенды России, Легенды СНГ (Союз независимых государств), Легенды Европы, Легенды Африки, Легенды латинских стран, сборная Звёзд.

– Вы закончили играть профессионально в 2012 году. С тех пор ваша жизнь круто изменилась?

– Я с семи лет жил тренировками, подготовкой, играми и турнирами. Это было фантастически: серьёзные чемпионаты, сборная, Лига Чемпионов… Затем наступила жизнь, в которой другие области интересов. Хотя я продолжаю поддерживать форму и получаю удовольствие от игры в футбол.

– Чем вы занялись после карьеры игрока?

– Я лицензированный агент ФИФА и футбольный эксперт на ТВ – это основное. Плюс амбассадор чемпионата Португалии и некоторых брендов.

– Вы открыли свою собственную агентскую фирму. Было тяжело?

– На самом деле, легко. Когда ты футболист, то у тебя есть имя, и оно помогает – и найти партнёров, и добыть контакты. Если ты человек серьёзный и уважаемый, то тебе проще привлечь игроков. Эта сфера крайне конкурентна – каждый раз встречаю всё новых агентов. Я отношусь к лицензированным агентам, мне нужно было подготовиться и сдать экзамены. Сейчас могу делать. что хочу. Представлять, кого хочу. Остаюсь связанным с футболом и продолжаю путешествовать. А опыт футболиста мне помогает – подсказываю игрокам. Я рад, что сейчас этим занимаюсь.

Фернанду Мейра Фото: из личного архива Фернанду Мейры

– Я однажды общался с португальским агентом Карлушем Гонсалвешем. Он рассказал, что в контрактах игроков «Порту» есть запрет на красные машины, потому что это цвет «Бенфики».

– Сейчас такого уже нет, хотя раньше встречалось. И зелёный цвет тоже запрещали — из-за «Спортинга». Сейчас подход другой – больше свободы. Всё-таки футболисты периодически уходят из одной команды в другую.

– А запрет на лыжи? Bild сообщал, что у Нойера не было такого пункта в контракте. Теперь у него тяжёлая травма именно из-за лыж.

– Вот это как раз футболистам запрещают. И лыжи, и мотоциклы. Хотя как именно с этим в Германии – не знаю. Думаю, что так или иначе существуют указания в плане собственной безопасности. Тут как раз нам, агентам, нужно доносить эти нюансы до футболистов. А они, в свою очередь, должны ответственно относиться к рискам, которые могут сказаться на профессии.

– Самая большая сделка, которую вы делали?

– Паулинью за € 16 млн из «Браги» в «Спортинг». Мы с ним начали работать ещё восемь лет назад, когда он выступал в четвёртой лиге. Сейчас он – игрок сборной Португалии.

– Сколько всего клиентов у вашей фирмы?

– 60.

– Среди них есть и нападающий сборной Белоруссии Роман Юзепчук?

– Да, всё верно. Наш партнёр – белорусский агент. С его помощью мы трудоустроили нескольких португальцев в чемпионат Белоруссии. Кроме того, в «Витории Гимарайнш» играет 19-летний белорус Кирилл Зинович, который перешёл из московского «Локомотива». Благодаря таким связям мы представляем интересы и Юзепчука.

– Сейчас стало сложнее делать трансферы в Европу не только россиян, но и белорусов?

– Да, из-за СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). У футболистов есть страхи из-за того, что происходит. Кто-то хочет уехать из России. Мы, агенты, должны относиться с уважением к решениям каждого.

– Как агент объясните, почему игрок молодёжной сборной Португалии Тавареш отправился в чемпионат России, а не в какую-то ведущую лигу?

– Это легко объяснить. Всё дело в тренере «Спартака». Он же работал в «Базеле» с Таварешем. Знает его, а команде как раз нужен был правый защитник. Хороший трансфер, недорогой – € 3 млн.

«Меня спросили – X6 подойдёт? Я ответил: «Да»

– Вы играли во многих клубах. Как бы описали ваш этап в «Зените»?

– Фантастический период. Три года брали титулы. Большая команда, большой стадион, большое фанатское движение, а город наикрасивейший! У «Зенита» есть жажда трофеев. Клуб всегда нацелен на победы — как в России, так и в Лиге чемпионов. Очевидно, что «Зенит» – сильнейшая команда страны. Амбициозный проект.

– Вы сказали про большой стадион, однако при вас «Зенит» играл только на старой арене?

– Да. Но я успел побывать и на новой – ходил на полуфинал ЧМ-2018 Франция – Бельгия. Стадион вполне соответствует масштабу «Зенита».

– Сейчас много говорится о том, что «Зенит» и все остальные клубы страны, а также сборная отправятся в азиатскую конфедерацию.

– Не верю и хочу, чтобы этого не случилось. Я надеюсь, скоро закончится СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Для мирового футбола будет плохо, если Россия перейдёт в азиатскую конфедерацию. Там другой уровень развития. У российского футбола большой потенциал. Такое стало бы потерей для европейского футбола – лишиться чемпионата России.

– Вы стали чемпионом России сезона-2010. Кто тогда был лидером команды?

– Данни. Безусловно, сильнейший футболист, который у нас был на тот момент. Его два или три раза признавали лучшим игроком турнира. Хотя, конечно, важная роль была и у местных футболистов. Многие из них выступали за сборную. Однако именно Дании – креативный игрок, который выделялся. А ещё он был важным звеном в коллективе между иностранцами и россиянами. Данни – феноменальный и на поле, и за его пределами.

– О каких необычных историях рассказываете друзьям, когда вас спрашивают про выступления в России?

– Помню, когда мы только приехали в клуб, то спортивный зал был весьма скудный. Спаллетти попросил построить новый, и его сделали на базе. Отличный спортивный зал – с ним стало проще заниматься восстановлением и избегать травм. Это было фундаментально важно — чтобы клуб находился на высоком уровне не только в плане трансферов, но и в плане условий тренировок. Была и ещё одна история.

– Расскажите.

– Мы играли в полуфинале Кубка России в Перми. Я думал, что там обычный газон, а оказалось – синтетика. Когда подошёл сказать об этом нашему сотруднику, который отвечает за экипировку, выяснилось, что привезли только бутсы для обычного поля. Пришлось весь матч на искусственном газоне бегать в бутсах с алюминиевыми шипами.

Фернанду Мейра (слева) в матче с «Амкаром» Фото: Александр Кузьмин, «Чемпионат»

– Сильно усложнило?

– Играть на искусственном поле уже трудно, а в такой обуви… Но ничего, раз мы выиграли, то всё в порядке.

– Говорят, сразу после трансфера руководство «Зенита» сказало, что вы может выбрать себе чуть ли не любую машину. Как это было на самом деле?

– Когда я пришёл, то игрокам давали BMW второй серии. Я сказал, что мне нужна более крупная машина, потому что приедет моя семья – жена с детьми. Мы отправились туда, где были подержанные машины. Именно подержанные, а не новые. И там уже я выбрал X6. Не было такого, что «Зенит» мне сказал: «Выбирай вообще любую новую машину». Меня спросили – BMW X6 подойдёт? Я ответил: «Да».

– Сталкивались с полицией на дорогах?

– В России и Турции свои правила. Тебя могут узнать и отпустить, если полицейский – футбольный болельщик. Другие просят деньги, и это решает любые проблемы. В Португалии так не работает.

«Спаллетти больше защищал российских футболистов, чем легионеров»

– Вы однажды сказали, что Спаллетти – лучший тренер в вашей карьере. В чём его сила?

– Очень силён в анализе игры и разборе видео – мы привыкли просматривать и свою игру. Невероятно хорошо считывает движения, чувствует соперника. А ещё у него есть своё представление об игре, которое мы все переняли. Всё, что делается на поле, подчинено идеям Спаллетти. Каждый нюанс – про расстояние между защитой и вратарём или про закрытый и открытый мяч у соперника.

– Что общего у «Зенита» Спаллетти и «Наполи» Спаллетти?

– Нацеленность на атаку. Так играл и «Зенит», так действует сейчас «Наполи». Причём не только в Серии А, но и в Лиге чемпионов. Обе команды много забивают – в этом плане одна философия. А ещё обе используют как опытных футболистов, так и талантливую молодёжь.

– В «Зените» вы играли, когда вам было уже за 30 лет. Несмотря на опыт, были вещи, которые вам подсказывал Спаллетти?

– В футболе скорее важно не забывать какие-то вещи. А для этого их нужно проговаривать и тренировать. Не могу сказать, что Спаллетти открыл для меня что-то принципиально новое в футболе, но он подсказывал моменты, о которых необходимо помнить.

– Например?

– Он спрашивал: «Ты центральный защитник или фланговый?» Я само собой отвечал, что центральный. «Значит, ты должен идти к боковой линии, только если ты знаешь, что будешь первым на мяче. Ворота находятся не с краю, а в центре. Не уверен, что доберёшься до мяча? Тогда отходи и жди подачи в штрафную. Наш латераль, опорник или вингер прибегут на фланг».

Фернанду Мейра (слева) Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

– Вы говорили, что Спаллетти побаивался российских игроков.

– Не совсем. Я говорил, что он относился к ним иначе. На мой взгляд, это та часть, в которой Спаллетти слабее. Речь про отношения к футболистам. Он не из тех тренеров, которые обладают сильной речью и за счёт этого мотивируют игроков. Мы, иностранцы, видели, что Спаллетти больше защищал российских футболистов, нежели легионеров. Я не считаю, что так должно быть. Тренер должен защищать всех одинаково: россиян, португальцев, китайцев… Если уважение или отношение разное к игрокам, то они такое чувствуют.

– Вы в начале карьеры играли у Жозе Моуринью. Он уже в 2000 году был особенным?

– Всегда таким был. Мы уже тогда в «Бенфике» понимали, что он – другой. Фантастические отношения с игроками. Моуринью был нашим другом. Ему удавалось объединить команду и мотивировать нас. В том числе тех, кто на скамейке. Какие-то проблемы всегда возникают – так во всех командах. В эти моменты нужно быть честным с футболистами. И это качество было у Моуринью. И в то же время на поле он очень хорош и уверен в себе. А ещё умный и харизматичный.

– Что такого делал Моуринью, чтобы мотивировать футболистов?

– Был случай. Мы играли в Кубке Португалии против «Кампомайоренсе». Тренер этой команды был как раз экс-футболистом «Бенфики». И на неделе перед матчем он наговорил в интервью плохих вещей про футболистов нашей команды. Что в такой большой команде настолько неквалифицированные футболисты. Моуринью всю неделю этой темы вообще не касался. Мы приехали в гости к этой команде, провели разминку и вернулись в раздевалку, чтобы поменять футболки. Смотрим, а на двери достаточно высоко висело то интервью!

– Моуриньо что-то объяснил?

– Да, сказал: «Вот этот сеньор считает, что у вас недостаточно квалификации, чтобы играть в «Бенфике». Вы сейчас отправитесь на поле и покажете, хватает ли у вас квалификации для этого клуба». Мы пошли и выиграли – 1:0. Моуринью нарочно молчал всю неделю, чтобы использовать это интервью в нужный момент.

– А ещё при вас в сборной начинал Криштиану Роналду. Слышал, что вы ему помогали. Как именно?

– Ему было всего 17-18 лет, когда он пришёл в сборную. Конечно, его нужно было направлять. Он же из таких игроков, которые берут мяч и сразу стремятся что-то показать, пройти на дриблинге, посоревноваться… А у нас на тот момент была мощная конкуренция: Симау Саброза, Куарежма, Луиш Фигу и другие игроки. Роналду немного грустил, делал всё один, а мы ему говорили: «Спокойно, дружище, не суетись. Всё в порядке. Не нужно всё делать самостоятельно». Мы понимали, что его время ещё придёт.