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Экс-игрок «Зенита» Мейра: для мирового футбола будет потерей, если Россия перейдёт в Азию

Экс-игрок «Зенита» Мейра: для мирового футбола будет потерей, если Россия перейдёт в Азию
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Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Фернанду Мейра высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Не верю и хочу, чтобы этого (переход РФС в Азиатскую конфедерацию. – Прим. «Чемпионата») не случилось. Я надеюсь, скоро закончится СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. – Прим. «Чемпионата»). Для мирового футбола будет плохо, если Россия перейдёт в азиатскую федерацию. Там другой уровень развития. У российского футбола большой потенциал. Такое стало бы потерей для европейского футбола – лишиться чемпионата России», — сказал Мейра в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Юбилейный, 15-й Кубок Легенд имени Константина Ерёменко состоится 10–12 февраля 2023 года в ДС «Мегаспорт» (Москва, Ходынский бульвар, 3) с участием шести команд: Легенд России, Легенд СНГ (Союз независимых государств), Легенд Европы, Легенд Африки, Легенд латинских стран, сборной Звёзд.

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Полностью интервью с Фернанду Мейрой читайте на «Чемпионате»:

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