В Крыму национализируют имущество киевского «Динамо»
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Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что имущество киевского «Динамо» попадёт под национализацию на территории полуострова.
«В список имущества, подлежащего национализации, также включено движимое и недвижимое имущество футбольного клуба „Динамо Киев“, — приводит слова Константинова „РИА Новости Спорт“.
Отмечается, что речь идёт, в том числе, о двух земельных участках площадью 28 и 30 тысяч квадратных метров в посёлке Орджоникидзе.
Киевское „Динамо“ в текущем сезоне чемпионата Украины занимает третье место в турнирной таблице, после 15 проведённых матчей набрав 30 очков. На первой строчке располагается „Днепр-1“, заработавший 30 очков за 14 встреч, следом идёт „Шахтёр“ (30 очков, 13 игр).
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