Карпин: когда меня обвиняют в «сливе» Эмери, спрашиваю — как? Где конкретика?

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал работу в должности генерального директора «Спартака» с испанским специалистом Унаи Эмери.



«Почему Эмери, работая за пределами Испании, ничего не выиграл? Не беру «ПСЖ», внутри страны они и без тренера побеждают. А в «Арсенале» ему что мешало? Эмери — классный тренер, который может работать только в Испании. По крайней мере, другого он не доказал. Его менталитет понятен. На родине, с местными футболистами, у него всё хорошо, а за пределами родной страны — плохо. Мог ли он сработать лучше? Мог, если бы понял, что в России не так, как в Испании.



Когда меня обвиняют в «сливе» Эмери, спрашиваю — как? Где конкретика? Я был в клубе ещё до него. Мы не знали, кто будет тренером, но я по-любому оставался генеральным директором. Более того, с Унаи и вёл переговоры. И уговорил его приехать в «Спартак».



Сезон начался хорошо — с прохода «Фенербахче» в основную сетку Лиги чемпионов. Что и когда надломилось — не знаю. Меня там не было. Будучи гендиректором, занимался клубом, делал ту работу, которая была ему нужна. Трансферы, организация матчей и так далее.



Что происходило внутри команды — узнайте у Эмери. Вначале у него, получается, была поддержка, а потом её вдруг не стало? То есть поначалу футболисты воспринимали его как тренера, а потом — нет? Как бы мне удалось на это влиять, если бы игроки относились к нему с уважением?



Пусть хоть один человек объяснит мне, какой помощи у него не было, приведёт хоть один чёткий пример. Это ровно то же самое, что с Дзюбой. Когда начинаешь говорить — а что конкретно? Ты не играл, у тебя минут не было? Что тебе мешало? Нет ответа. За «тренеришку» в адрес Унаи Артёма тогда на ползарплаты оштрафовали. Что ещё сделаешь?», — цитирует Карпина «Спорт-экспресс».

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