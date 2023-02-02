Карпин: когда меня обвиняют в «сливе» Эмери, спрашиваю — как? Где конкретика?

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал работу в должности генерального директора «Спартака» с испанским специалистом Унаи Эмери.
«Почему Эмери, работая за пределами Испании, ничего не выиграл? Не беру «ПСЖ», внутри страны они и без тренера побеждают. А в «Арсенале» ему что мешало? Эмери — классный тренер, который может работать только в Испании. По крайней мере, другого он не доказал. Его менталитет понятен. На родине, с местными футболистами, у него всё хорошо, а за пределами родной страны — плохо. Мог ли он сработать лучше? Мог, если бы понял, что в России не так, как в Испании.
Когда меня обвиняют в «сливе» Эмери, спрашиваю — как? Где конкретика? Я был в клубе ещё до него. Мы не знали, кто будет тренером, но я по-любому оставался генеральным директором. Более того, с Унаи и вёл переговоры. И уговорил его приехать в «Спартак».
Сезон начался хорошо — с прохода «Фенербахче» в основную сетку Лиги чемпионов. Что и когда надломилось — не знаю. Меня там не было. Будучи гендиректором, занимался клубом, делал ту работу, которая была ему нужна. Трансферы, организация матчей и так далее.
Что происходило внутри команды — узнайте у Эмери. Вначале у него, получается, была поддержка, а потом её вдруг не стало? То есть поначалу футболисты воспринимали его как тренера, а потом — нет? Как бы мне удалось на это влиять, если бы игроки относились к нему с уважением?
Пусть хоть один человек объяснит мне, какой помощи у него не было, приведёт хоть один чёткий пример. Это ровно то же самое, что с Дзюбой. Когда начинаешь говорить — а что конкретно? Ты не играл, у тебя минут не было? Что тебе мешало? Нет ответа. За «тренеришку» в адрес Унаи Артёма тогда на ползарплаты оштрафовали. Что ещё сделаешь?», — цитирует Карпина «Спорт-экспресс».
- 2 февраля 2023
-
14:00
-
13:56
-
13:45
-
13:42
-
13:35
-
13:30
-
13:23
-
13:15
-
13:08
-
13:05
-
13:00
-
12:50
-
12:50
-
12:49
-
12:45
-
12:31
-
12:30
-
12:20
-
12:19
-
12:15
-
12:12
-
12:00
-
11:58
-
11:56
-
11:50
-
11:48
-
11:45
-
11:36
-
11:36
-
11:30
-
11:27
-
11:20
-
11:17
-
11:10
-
11:01