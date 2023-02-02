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Анзор Кавазашвили: поддерживаю решение Павлюченко возобновить карьеру. Роман ещё попылит

Анзор Кавазашвили: поддерживаю решение Павлюченко возобновить карьеру. Роман ещё попылит
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Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном возобновлении карьеры экс-форварда сборной России Романа Павлюченко. Ранее сообщалось, что Павлюченко может подписать контракт с «Уфой».

«Я полностью поддерживаю решение Павлюченко возобновить карьеру! Рома — большой молодец, что решился проявить инициативу. Он ещё раз доказал свой высококлассный профессионализм. Если здоровье позволяет, то почему бы и не сыграть в футбол? 41 год — не предел, тем более для Павлюченко. Он ещё попылит! Желаю Роме удачи и множество голов за «Уфу» в Кубке России», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

О завершении карьеры Павлюченко стало известно в октябре 2022 года. Последним клубом нападающего было «Знамя» из Ногинска.

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