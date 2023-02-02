«Торпедо» потерпело поражение в контрольном матче с «Краснодаром-2»

Завершился контрольный матч, в котором встречались московское «Торпедо» и «Краснодар-2». Команды играли на тренировочном поле отеля «Папилон» в Белеке (Турция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. «Краснодар-2» одержал победу со счётом 1:0.



Единственный гол в матче на 18-й минуте забил нападающий «Краснодара-2» Рустам Халназаров.



«Торпедо» сегодня, 2 февраля, проведёт ещё один контрольный матч. Команда Андрея Талалаева встретится с нижнекамским «Нефтехимиком». Начало игры — в 17:30 по московскому времени.

Ранее автозаводцы провели один товарищеский матч в 2023 году. Соперником выступила владикавказская «Алания». Команды сыграли вничью — 1:1. В составе «Торпедо» отличился хорватский полузащитник Марио Чурич.