Мейра: сейчас стало сложнее делать трансферы в Европу не только россиян, но и белорусов

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита», футбольный агент Фернанду Мейра высказался о процессе трансферов российских и белорусских футболистов.

«Сейчас у нашей агентской фирмы 60 клиентов. Среди них — нападающий сборной Беларуси Роман Юзепчук. Наш партнёр – белорусский агент. С его помощью мы трудоустроили нескольких португальцев в чемпионат Белоруссии. Кроме того, в «Виктории Гимараенш» играет 19-летний белорус Кирилл Зинович, который перешёл из московского «Локомотива». Благодаря таким связям мы представляем и интересы Юзепчука.



Стало ли сейчас сложнее делать трансферы в Европу не только россиян, но и белорусов? Да, из-за СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. – Прим. «Чемпионата»). У футболистов есть страхи из-за того, что происходит. Кто-то хочет уехать из России. Мы, агенты, должны с уважением относиться к решениям каждого», — сказал Мейра в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.



Полностью интервью с Фернанду Мейрой читайте на «Чемпионате»: