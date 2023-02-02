Тренер «Торпедо» Талалаев рассказал, что поедет в Грозный в случае игры с «Ахматом»

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, что поедет в Грозный в случае игры с «Ахматом». Ранее специалист пропустил матч Российской Премьер-Лиги в административном центре Чеченской Республики из-за болезни в октябре 2022 года.

«Если вдруг жребий в Кубке России сведёт «Ахмат» и «Торпедо» в Грозном? Думаю, мы выиграем.



Поеду ли на игру? Безусловно. Что может этому помешать? Болезнь? Я не так часто болею. За карьеру пропустил по здоровью, кажется, три игры, третья — с «Ахматом». С удовольствием полечу в Грозный, где у меня осталось много друзей, практически братьев. Большой им привет и всяческой удачи, но если доведется сыграть в Кубке, «Торпедо» будет иметь преимущество. Знаю несколько ахиллесовых пят «Ахмата», на которые можно наступить», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».