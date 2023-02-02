Талалаев: Лисакович держит слово, в отличие от некоторых

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал информацию о том, что белорусский нападающий казанского «Рубина» Виталий Лисакович отказался переходить в автозаводский клуб.



«Импонирует такая позиция игрока. Он считает, что имел отношение к вылету «Рубина» и обязан остаться, чтобы помочь команде вернуться в РПЛ. В отличие от некоторых, держит слово», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что казанский клуб отказался продавать Лисаковича в «Торпедо», и сам футболист также намерен помочь команде вернуться в РПЛ.



Лисакович выступает в России с июля 2020 года, когда он перешёл из солигорского «Шахтёра» в московский «Локомотив». В январе 2022 года форвард подписал контракт с «Рубином», за который сыграл в сумме 29 матчей, забил 14 мячей и отдал три голевые передачи.