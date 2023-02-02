Кечинов: если Абаскаль удачно выступит со «Спартаком», заинтересует европейские клубы

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов считает, что действующий главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль может заинтересовать европейские клубы в случае удачных результатов в России.
«Понятное дело, за Абаскалям все следят в Европе и Испании, потому что считается, что он молодой, перспективный и квалифицированный тренер. А топовый будет клуб или нет – какой-нибудь европейский средняк, думаю, Абаскаль вполне может заинтересовать. Всё возможно. Если он как можно удачнее выступит со «Спартаком», цена на него ещё поднимется», – сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
33-летний испанец возглавил «Спартак» летом 2022 года. Красно-белые под руководством Абаскаля набрали 36 очков после 17 туров и занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России «Спартак» сыграет в первом раунде Пути РПЛ с «Локомотивом». Первый матч состоится 22 февраля, второй — 1 марта.
- 2 февраля 2023
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