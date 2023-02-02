Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов: если Абаскаль удачно выступит со «Спартаком», заинтересует европейские клубы

Кечинов: если Абаскаль удачно выступит со «Спартаком», заинтересует европейские клубы
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов считает, что действующий главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль может заинтересовать европейские клубы в случае удачных результатов в России.

«Понятное дело, за Абаскалям все следят в Европе и Испании, потому что считается, что он молодой, перспективный и квалифицированный тренер. А топовый будет клуб или нет – какой-нибудь европейский средняк, думаю, Абаскаль вполне может заинтересовать. Всё возможно. Если он как можно удачнее выступит со «Спартаком», цена на него ещё поднимется», – сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

33-летний испанец возглавил «Спартак» летом 2022 года. Красно-белые под руководством Абаскаля набрали 36 очков после 17 туров и занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России «Спартак» сыграет в первом раунде Пути РПЛ с «Локомотивом». Первый матч состоится 22 февраля, второй — 1 марта.

Новость по теме
Абаскаль ушёл от ответа на вопрос об интересе к нему со стороны «Севильи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023