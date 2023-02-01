Абаскаль ушёл от ответа на вопрос об интересе к нему со стороны «Севильи»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию об интересе к нему со стороны испанской «Севильи».



«Интерес «Севильи»? Спасибо за вопросы по нашему турниру. Здесь отлично, а там холодно», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



33-летний испанец возглавил «Спартак» летом 2022 года. Красно-белые под руководством Абаскаля набрали 36 очков после 17 туров и занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России «Спартак» сыграет в первом раунде Пути РПЛ с «Локомотивом». Первый матч состоится 22 февраля, второй — 1 марта.



На Winline Зимнем кубке РПЛ «Спартак» проведёт первый матч завтра, 2 февраля, с «Ростовом» (19:30 мск).

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