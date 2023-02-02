«Локомотив» объявил стартовый состав на контрольный матч с малайзийским «Джохором»
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Сегодня, 2 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся московский «Локомотив» и малайзийский «Джохор Дарул Такзим». Начало игры — в 16:30 мск.
Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов, Тикнизян, Кузьмичёв, Магкеев, Ненахов, Баринов, Щетинин, Раков, Пиняев, Глушенков, Камано.
«Локомотив» проведёт свой четвёртый контрольный матч на зимних сборах. В первой встрече подопечные Михаила Галактионова сыграли вничью с узбекским «Бунёдкором» (1:1), затем победили московскую «Родину» (2:1). В последнем на данный момент товарищеском матче железнодорожники выиграли у «Сочи» со счётом 2:0.
«Джохор» ранее уже встречался с клубом Российской Премьер-Лиги — «Ростовом». Игра прошла 25 января, малайзийцы уступили со счётом 0:2.
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