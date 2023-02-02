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«Он фантастический игрок». Главный тренер «Челси» — об Энцо Фернандесе

«Он фантастический игрок». Главный тренер «Челси» — об Энцо Фернандесе
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Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал переход аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса в стан «аристократов» в последний день зимнего трансферного окна.

«В ситуации с его трансфером я ничего не мог сделать, не мог ничего изменить. Узнал о переходе только тогда, когда о нём было объявлено. Я очень сильно доволен, потому что он фантастический игрок.

Сможет ли он дебютировать в матче с «Фулхэмом» (3 февраля. — Прим. «Чемпионата»)? Посмотрим, нужно оформить документы, получить на это разрешение.

Мой испанский не очень хорош, его английский не очень хорош, но мы будем работать. Он впечатляющий молодой человек», — приводит слова Поттера Absolute Chelsea.

Трансфер Фернандеса стал самой дорогой покупкой «Челси» в истории. Лондонцы заплатили «Бенфике» € 121 млн.

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