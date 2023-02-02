«Реал» — «Валенсия»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 2 февраля, состоится перенесённый матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал» сыграет с «Валенсией». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра Хавьера Альберолы Рохаса прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также матч можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko.

В последнем туре Ла Лиги «Реал» усложнил себе задачу в борьбе за чемпионство, когда сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» и набрал только 42 очка по итогам сыгранных матчей. Теперь отставание от лидирующей «Барселоны» составляет восемь очков, но каталонцы уже сыграли свою перенесённую из-за Суперкубка встречу.

«Валенсия» недавно лишилась своего главного тренера Дженнаро Гаттузо, который, если верить СМИ, сам попросил отставки, так как руководство не поддержало его на трансферном рынке. Сейчас «летучие мыши» занимают 16-е место турнирной таблицы с 20 очками. Команда опережает идущий в зоне вылета «Кадис» только на одно очко.