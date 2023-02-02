«Ювентус» — «Лацио»: текстовая онлайн-трансляция 1/4 Кубка Италии начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 2 февраля, состоится четвертьфинальный матч Кубка Италии, в котором «Ювентус» сыграет с «Лацио». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Стартовый свисток главного арбитра Фабио Марески прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Также матч можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-сервисе Okko.

Для терпящего бедствие «Ювентуса» Кубок Италии остаётся последней возможностью завоевать трофей в этом сезоне. На стадии 1/8 финала подопечные Массимилиано Аллегри обыграли «Монцу» (2:1), которой, стоит отметить, через несколько дней уступили в чемпионате Италии (0:2).

«Лацио» продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов, и в случае завершения сезона в топ-4 трофей Кубка Италии позволил бы назвать минувший год успешным. В прошлом раунде соревнования футболисты Маурицио Сарри минимально обыграли «Болонью» — 1:0.