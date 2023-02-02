Поттер: переход Жоржиньо в «Арсенал» был беспроигрышным вариантом

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал решение итальянского полузащитника Жоржиньо покинуть стан «аристократов» и перейти в лондонский «Арсенал» в последний день зимнего трансферного окна.

«Прежде всего он фантастический игрок и великолепный человек. То, как он играл за нас, то, чего он достиг здесь, великолепно. Иногда приходится принимать такое решение, ему нужно было принять лучшее решение для своей семьи. Переход в «Арсенал» был беспроигрышным вариантом. Я желаю ему всего наилучшего. Великолепный профессионал, великолепный человек», — приводит слова Поттера «твиттер» Absolute Chelsea.

31-летний Жоржиньо выступал за «Челси» с 2018 года. В составе синих итальянец стал победителем Лиги чемпионов в 2021 году.

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