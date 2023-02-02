Поттер: переход Жоржиньо в «Арсенал» был беспроигрышным вариантом

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал решение итальянского полузащитника Жоржиньо покинуть стан «аристократов» и перейти в лондонский «Арсенал» в последний день зимнего трансферного окна.
«Прежде всего он фантастический игрок и великолепный человек. То, как он играл за нас, то, чего он достиг здесь, великолепно. Иногда приходится принимать такое решение, ему нужно было принять лучшее решение для своей семьи. Переход в «Арсенал» был беспроигрышным вариантом. Я желаю ему всего наилучшего. Великолепный профессионал, великолепный человек», — приводит слова Поттера «твиттер» Absolute Chelsea.
31-летний Жоржиньо выступал за «Челси» с 2018 года. В составе синих итальянец стал победителем Лиги чемпионов в 2021 году.
Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ:
- 2 февраля 2023
-
21:47
-
21:35
-
21:31
-
21:30
-
21:22
-
21:15
-
21:06
-
21:00
-
21:00
-
20:52
-
20:40
-
20:39
-
20:37
-
20:22
-
20:20
-
20:18
-
20:00
-
19:43
-
19:43
-
19:35
-
19:20
-
19:19
-
19:08
-
19:03
-
18:57
-
18:55
-
18:55
-
18:46
-
18:37
-
18:17
-
18:16
-
18:07
-
18:00
-
17:53
-
17:34