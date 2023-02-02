Хорен Байрамян: Сперцян готов к Европе. Надо пробовать себя в сильном чемпионате

Крайний атакующий полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился мнением, готов ли его партнёр по сборной Армении, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян к переезду в один из европейских клубов.
«Сперцян готов к Европе. Он игрой это доказывает. А когда перейдёт – это ему решать. Но считаю, что ему надо пробовать себя в сильном чемпионате», — передаёт слова Байрамяна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Эдуард Сперцян провёл за «Краснодар» в текущем сезоне 21 матч во всех турнирах. На его счету 10 забитых мячей и шесть результативных передач. Также 21-летний армянский полузащитник забил два мяча в четырёх встречах в Лиге наций. Напомним, в конце января появилась информация, что голландский ПСВ просматривал футболиста во время сборов «Краснодара».
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