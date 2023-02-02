В «Зените» объяснили причины жалобы в CAS на решение РФС по матчу со «Спартаком» в Кубке

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил причины, по которым санкт-петербургский клуб решил обратиться в CAS с апелляцией в связи с наказанием игроков сине-бело-голубых и ненаказанием футболистов московского «Спартака» после драки в матче 6-го тура Кубка России.
«Мы обратились в CAS, потому что считаем, что характеристика наказания и, как следствие, степень наказания не соответствуют тому, что происходило на поле. Поэтому сначала мы обратились в РФС. А потом, после того как решение не было изменено — в CAS. Там проанализируют, что это было.
Насколько быстро CAS сможет отреагировать на обращение «Зенита»? Мы согласовали с РФС ускоренную процедуру рассмотрения. Она не должна занять больше месяца‑двух. РФС согласился на ускоренную процедуру, за что мы ему благодарны», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».
- 2 февраля 2023
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