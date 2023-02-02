Георгий Джикия: не знаю, приедет ли Промес на третий сбор «Спартака»

Центральный защитник «Спартака» Гоергий Джикия ответил на вопрос, приедет ли нидерландский форвард Квинси Промес на третьи сборы московского клуба.

«Приедет ли он на третий сбор? Я не могу комментировать. Не знаю», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 2 февраля, состоялся матч 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором «Спартак» встречался с «Ростовом». В основное время команды голов друг другу не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались красно-белые — 2:1. Решающий пенальти исполнил Кейта Бальде, который вышел с первых минут второго тайма.