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Георгий Джикия: не знаю, приедет ли Промес на третий сбор «Спартака»

Георгий Джикия: не знаю, приедет ли Промес на третий сбор «Спартака»
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Центральный защитник «Спартака» Гоергий Джикия ответил на вопрос, приедет ли нидерландский форвард Квинси Промес на третьи сборы московского клуба.

«Приедет ли он на третий сбор? Я не могу комментировать. Не знаю», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 2 февраля, состоялся матч 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором «Спартак» встречался с «Ростовом». В основное время команды голов друг другу не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались красно-белые — 2:1. Решающий пенальти исполнил Кейта Бальде, который вышел с первых минут второго тайма.

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