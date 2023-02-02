Георгий Джикия: Карпин — мой тренер. От души поздравил его с днём рождения

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, зачем зашёл в раздевалку «Ростова» после матча 1-го тура Winline Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги (0:0, 2:1 пен.), отметив, что поздравил там с днём рождения своего наставника по сборной России Валерия Карпина, который также является главным тренером ростовчан.

«Что я делал в раздевалке «Ростова»? Поздравил Валерия Георгиевича с днём рождения. Пожелал крепкого здоровья. Приготовил ли подарок? Нет.



Не жалко ли было побеждать в день рождения? Нет. Это никак не связано. Валерий Георгиевич – тренер сборной. Мой тренер. Я пошёл и от души поздравил. Потому что до игры его не видел», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.