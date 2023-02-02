Соболев: Дуарте в «Спартаке» будет адаптироваться чуть тяжелее — не знает английский язык
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал дебют новичков красно-белых, защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша в матче 1-го тура Winline Зимнего кубка России с «Ростовом» (0:0, 2:1 в серии послематчевых пенальти).
«Дуарте провёл второй матч, а Тавареш — первый. Дуарте будет адаптироваться чуть тяжелее, потому что он английский язык не знает. Но, глядя на эти игры, понимаешь, что хорошие ребята. Уже осваиваются, особых проблем не будет, плюс мы помогаем
Я вспоминал, когда Жиго приходил — он тоже английский не знал. Поэтому выучить язык — и всё. Насколько Дуарте может стать заменой Жиго? Время покажет», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
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