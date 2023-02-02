Александр Соболев объяснил, почему линия атаки «Зенита» чуть лучше «Спартака»
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос, является ли нападение «Зенита» лучше атакующих игроков красно-белых.
«Не знаю. Сколько «Спартак» забил в этом сезоне? Чуть меньше? Значит, линия атаки «Зенита» чуть получше», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Сегодня, 2 февраля, состоялся матч 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором «Спартак» встречался с «Ростовом». В основное время команды голов друг другу не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались красно-белые — 2:1. Решающий пенальти исполнил Кейта Бальде, который вышел с первых минут второго тайма.
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