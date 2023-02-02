В «Баварии» отреагировали на травму Мбаппе перед матчем с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер отреагировал на информацию о том, что нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе с высокой долей вероятности не сможет принять участия в первом матче между командами в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 14 февраля.

«Мне жаль его. Наблюдать за игрой Мбаппе всегда очень приятно. Если он не сыграет против нас, «ПСЖ», вероятно, будет немного слабее, но мы должны быть готовы ко всему», — приводит слова Хайнера Bild.

Мбаппе получил травму в матче французской Лиги 1 с «Монпелье». Из-за повреждения форвард покинул поле уже на 21-й минуте встречи. Позже «ПСЖ» сообщил о характере травмы Мбаппе и приблизительных сроках восстановления. Ожидается, что футболист сможет вернуться через три недели, из-за чего пропустит игру с «Баварией» в Париже.

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