«Реал» — «Валенсия»: Асенсио и Винисиус забили два гола «сливочных» за три минуты

Сегодня, 2 февраля, проходит перенесённый матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал» играет с «Валенсией». Команды встречаются на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра Хавьера Альберолы Рохаса прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 52-й минуте «сливочные» провели опасную атаку на ворота гостей. Мяч оказался у Марко Асенсио, который решился на дальний удар из-за пределов штрафной, после которого мяч попал в левый угол ворот — 1:0.
Через три минуты отличился уже Винисиус — бразилец за счёт индивидуальной техники ворвался в штрафную и точно пробил по воротам «Валенсии» — 2:0.
Мадридский «Реал» занимает вторую строчку турнирной таблицы испанского чемпионата, имея в активе 42 очка. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет восемь очков, но сине-гранатовые уже сыграли свой матч этого тура. «Валенсия» находится на 16-м месте с 20 очками, команду отделяет одно очко от зоны вылета.
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