Глава Ла Лиги: только «Реал» может позволить себе подписать Мбаппе и Холанда
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Глава Ла Лиги Хавьер Тебас выразил надежду, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе однажды появятся в испанском чемпионате, а также ответил на вопрос, какой клуб лиги сможет себе позволить подписать обоих футболистов.
«Надеюсь, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд действительно появятся в Ла Лиге, но эти два игрока могут оказаться только в мадридском «Реале». Экономическое положение «Барселоны» не позволило бы им получить доступ к игрокам такого типа. Ни в этом сезоне, ни в следующем. Я считаю это невозможным», — приводит слова Тебаса издание Mundo Deportivo.
«Реал» в матче Примеры не сумел обыграть «Реал Сосьедад»:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
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